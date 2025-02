Mistermovie.it - Mister Movie | Sanremo 2025 dopo la Vittoria Olly svela: “Non so se andrò all’Eurovision”

Leggi su Mistermovie.it

Il Festival disi chiude con una sorpresa:, il talentuoso cantante 23enne, ha conquistato lanell'edizione dei record. Un traguardo importante che segna una svolta nella sua carriera musicale e che lo proietta verso nuove opportunità, tra cui la possibile partecipazione all'Eurovision Song Contest.trionfa a: il giovane artista conquista il Festival e riflette sull'Eurovisionl'annuncio del vincitore,ha condiviso le sue emozioni con il pubblico e i giornalisti: "Non mi aspettavo questo risultato. Ho iniziato a scrivere musica molti anni fa e ho sempre cercato di portare autenticità nelle mie canzoni. Il calore ricevuto da chi mi segue è stato una vera scoperta e questarappresenta un sogno che si realizza".Uno dei momenti più significativi per il cantante è stato durante la serata del giovedì, quando ha deciso di scendere tra il pubblico per esibirsi.