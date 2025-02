Mistermovie.it - Mister Movie | Le Riprese di Dune 3 inizieranno un anno prima del previsto, data di uscita si anticipa?

Leggi su Mistermovie.it

Il regista Denis Villeneuve ha annunciato che ledi: Parte Treundel, accorciando così il tempo che separa il tanto atteso finale della saga dall'arrivo nelle sale. Questo cambiamento è stato reso possibile dal grande successo di: Parte Due, che ha convinto la Warner Bros. a continuare la trilogia, dando il via alla realizzazione del terzo capitolo basato sul libroMessiah di Frank Herbert.te per unadisempre più vicinaOriginariamente, ledi: Parte Tre dovevano cominciare nell'estate del 2026, con l'prevista per il 18 dicembre dello stesso. Tuttavia, in base a nuove informazioni riportate da Baz Bamigboye di Deadline, Villeneuve ha intenzione di iniziare la produzione già a partire da giugno 2025.