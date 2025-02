Mistermovie.it - Mister Movie | Drew Barrymore e Adam Sandler festeggiano l’anniversario di “50 volte il primo bacio”

ha deciso di regalare ai suoi follower un toccante tuffo nel passato per celebrare il 21° anniversario di 50il, la celebre commedia romantica che la vide protagonista al fianco di. L'attrice ha condiviso su Instagram un dolce ricordo legato al film del 2004, postando un’immagine che la ritrae conin una delle scene più iconiche della pellicola.celebra il 21° anniversario di 50ilDiretto da Peter Segal, 50ilracconta la storia di Lucy Whitmore, una giovane donna affetta da perdita di memoria a breve termine, e di Henry Roth, un uomo determinato a farla innamorare di lui ogni giorno come se fosse la prima volta. Il film, uscito nelle sale il 13 febbraio 2004, si rivelò un grande successo al botteghino, incassando quasi 200 milioni di dollari in tutto il mondo.