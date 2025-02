Mistermovie.it - Mister Movie | Dragon Trainer Live-Action, scontento tra i fan dopo gli ultimi commenti del regista

L'attesa per l'adattamentodicontinua a crescere, alimentata dalle prime immagini promozionali e dal teaser trailer. Il ritorno di Dean DeBlois,della trilogia animata, garantisce una certa continuità, ma la domanda che tormenta i fan è una sola: questo remake porterà qualcosa di nuovo o sarà l'ennesima riproposizione fedele di un classico amato?sarà Un Copia-Incolla o un Riadattamento?Durante un'intervista con Brandon Davis nel podcast Phase Hero, Dean DeBlois ha confermato che molte scene chiave della pellicola saranno riprodotte quasi inquadratura per inquadratura. Questa scelta ha diviso il pubblico tra chi apprezza la fedeltà alla storia originale e chi teme un'operazione puramente commerciale.DeBlois stesso ha espresso il suo scetticismo nei confronti della moda dei remake, ma ha deciso di prendere parte al progetto per il forte legame che ha con la storia e i suoi personaggi.