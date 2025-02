Mistermovie.it - Mister Movie | Data di Uscita di Ella McCay, Emma Mackey protagonista della nuova commedia

Leggi su Mistermovie.it

La Disney ha ufficialmente annunciato ladidi "", la20th Century Studios che vedrà. Per la star di "Barbie" e "Sex Education" si tratta del primo ruolo daassoluta in un progetto di alto profilo, segnando una tappa importante nsua carriera cinematografica.: Una trama intrigante tra politica e vita personaleIl film seguirà le vicende di una giovane politica idealista alle prese con le sfide dsua carriera e dsua vita privata. Mentre si prepara a prendere il posto del suo mentore, il governatore in carica da lungo tempo, dovrà affrontare dilemmi familiari e le difficoltà di un ambiente politico competitivo. La storia promette di offrire un mix die dramma, con un taglio brillante e coinvolgente.