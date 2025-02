Mistermovie.it - Mister Movie | Coyote vs Acme riceve finalmente possibilità sulla Data di Uscita

Leggi su Mistermovie.it

Il filmVs., un mix di animazione e live-action con protagonisti i celebri Looney Tunes, ha vissuto una storia travagliata. Inizialmente completato e pronto per il debutto, il progetto è stato accantonato nel novembre 2023 da Warner Bros. Discovery per ragioni fiscali, una decisione che ha generato molte polemiche tra fan e addetti ai lavori. Tuttavia, recenti dichiarazioni del doppiatore Eric Bauza lasciano intravedere una possibile rinascita del film, legata al successo del prossimo titolo animato della saga: The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes.Il destino diVs.: una nuova speranza grazie a The Day the Earth Blew Upclass="wp-block-heading">Quando Warner Bros. Discovery ha deciso di eliminareVs., molti artisti coinvolti si sono detti delusi e arrabbiati.