Mister Movie | Coleman Domingo è il nuovo Norman Osborn | il futuro del Green Goblin tra animazione e live-action

Unattore si unisce alla lunga lista di interpreti che hanno dato vita a uno dei più temibili nemici di Spider-Man., star del film SING SING prodotto da A24, ha ufficialmente assunto il ruolo dinella serie animata Your Friendly Neighborhood Spider-Man, distribuita recentemente dalla Marvel. Mentre la sua versione del personaggio è ancora solo un influente imprenditore,ha confermato che l’evoluzione inè prevista per le stagioni future.L'entusiasmo diper il ruolo animato diParlando del suo coinvolgimento nella serie animata,ha condiviso la sua passione per il mondo dell’durante un’intervista al podcast Happy Sad Confused."Mi sto divertendo molto, adoro l'. Adoro l'idea di interpretaree vedrete la sua evoluzione innelle prossime stagioni, il che sarà molto bello.