Mister Movie | Clayface il thriller horror di Mike Flanagan in cerca ancora di un regista

Leggi su Mistermovie.it

Il progetto, scritto da, sta rapidamente prendendo forma all'interno del nuovo DC Universe di James Gunn. Tuttavia, nonostante l'entusiasmo intorno al film, la ridi unsembraaperta e in continua evoluzione.scrive, ma non dirigeLa sceneggiatura diporta la firma di, noto per il suo lavoro su Hill House, Doctor Sleep e Midnight Mass. La storia, descritta come unambientato nel mondo di Hollywood, segue un attore di film di serie B che, nel disperato tentativo di rimanere rilevante, si inietta unaiosa sostanza con conseguenze inquietanti. Tuttavia,non sarà alla regia, essendo già impegnato nei reboot di Carrie e L'Esorcista.La corsa alla regia: Watkins e Bayona tra i nomi in lizzaDiverse voci circolano su chi potrebbe dirigere il film.