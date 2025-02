Mistermovie.it - Mister Movie | Benedict Cumberbatch sostituisce Tom Hardy nel cast di Blood on Snow

Leggi su Mistermovie.it

Il celebre attoreè stato recentemente scelto per il ruolo da protagonista nel thriller poliziescoon, diretto da Cary Fukunaga.Unisce le Forze con Cary Fukunaga per "on"Questo film segna una nuova e affascinante collaborazione tra, noto per i suoi ruoli in Doctor Strange e Sherlock Holmes, e Fukunaga, regista pluripremiato per opere come Jane Eyre (2011), Beasts of No Nation (2015) e No Time to Die (2021).Un Ruolo Cruciale perSecondo quanto riportato da The Hollywood Reporter,prenderà il posto di Tom, che ha dovuto abbandonare il progetto a causa di conflitti di programmazione. L'attore britannico, che ha recentemente recitato nella miniserie Eric di Netflix (2024), sembra pronto a portare sul grande schermo un nuovo, intrigante personaggio.