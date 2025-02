Ilrestodelcarlino.it - Missione con i maturandi, l’ultima fatica di ’Bond’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ha dedicato questi ultimi 15 anni all’incontro con tanti giovani dell’ultimo anno delle scuole superiori per dare il proprio contributo volontario - oggi da persona esterna al mondo scolastico e da tempo in pensione e grazie al consenso espresso dai dirigenti scolastici -, ad una scelta importante nel proseguimento dei loro studi e nella futura carriera. Bruno Bondanini, 81 anni, ingegnere minerario e già insegnante di materie tecniche negli istituti professionali, con il colloquio con gli allievi della quinta B del liceo Scientifico "Righi", ritiene di avere concluso, mettendo la "ciliegina sulla propria torta" il suo impegno verso l’orientamento dei, perché in quella classe c’è suo nipote Francesco. "Da nonno – assicura Bondanini – mostrami in questa veste a lui sconosciuta e registrare l’apprezzamento dei suoi compagni di classe mi ha emozionato.