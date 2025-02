Ilrestodelcarlino.it - Miracolo in sala operatoria: intervento lungo 18 ore salva madre e bambina

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 16 febbraio 2025 – Un angioma cerebrale la cui rottura metteva a rischio la vita di Debora Zannarini, 29 anni, residente a Pieve di Cento e dellache aveva in grembo: un’operazione estremamente complicata andata avanti per circa 18 ore hato le due vite. L’eccezionaleè stato eseguito all’ospedale Bellaria da un’équipe guidata da Carmelo Sturiale, direttore dell’Unità operativa di Neurochirurgia, che lo paragona alla lotta contro un ’drago dalle molte teste’. “Questa giovane donna, intorno al quinto mese di gravidanza, è colpita da cefalee molto violente – racconta il neurochirurgo –. Esegue una tac, siamo alla fine di novembre, che evidenzia una emorragia cerebrale. Viene ricoverata qui da noi per ulteriori accertamenti e viene scoperta una malformazione vascolare artero-venosa: un voluminoso angioma cerebrale localizzato in area frontale motoria destra, quindi in una zona molto critica, difficile da attaccare chirurgicamente.