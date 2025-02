Lanazione.it - “Mio padre morto in Rsa”. Parla la figlia della vittima, ha chiesto la riesumazione del corpo per l’autopsia

Firenze, 15 febbraio 2025 – È il 9 febbraio. Gianpiero Samuelli, 86 anni, di Terranuova Bracciolini, ospite di Villa Desiderio, morirà 24 ore dopo. “Ma quel giorno era felice. Mio figlio era stato a trovarlo nel pomeriggio e lo aveva visto benissimo. È una giovane promessa dell’atletica e gli aveva mostrato un videogara a cui aveva partecipato. Mioera felice per lui, lo chiamava sempre ’campione’”. Poco ore dopo l’uomo consumerà il pasto che, secondo gli inquirenti, gli è risultato fatale. Silvia Samuelli, sua, ricostruisce le 48 ore nelle quali la vita dell’uomo si è spezzata. Ma intanto la famiglia chiede “laaffinché, in tempi rapidissimi, venga effettuata”, annuncia l’avvocato Lorenzo Pellegrini. E domattina in Procura Benedetta Foti, il magistrato che indaga sulle morti nelle rsa del gruppo Sereni Orizzonti causate da una possibile intossicazione alimentare, dovrà decidere.