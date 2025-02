Ilfattoquotidiano.it - Minelli (Anpi Milano): “Mosca attacca Mattarella? Noi solidali con lui, è l’unico a parlare di antifascismo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Abbiamo fatto un comunicato in cui solidarizziamo con il presidente, anche perché èpresidente che ha la forza didi”. Così Primo, presidente di, a margine dell’assemblea annuale della sezioneBarona‘Carlo Smuraglia’, commenta l’attacco della Russia al Presidente della Repubblica Sergio. Il Capo di Stato ha associato l’aggressione russa dell’Ucraina al “criterio della dominazione” e alle “guerre di conquista” del Terzo Reich, scatenando la reazione di, che ha parlato di “paralleli storici oltraggiosi e falsi”. “Abbiamo sempre condannato questa invasione – ha detto– perché si scardinano diritti internazionali e si produce instabilità, così come in Medioriente”.L'articolo): “? Noicon lui, èdi” proviene da Il Fatto Quotidiano.