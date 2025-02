Lettera43.it - Mine antiuomo e droni armati: il nuovo arsenale dei narcos messicani

Leggi su Lettera43.it

. Bombardamenti con. Mezzi blindati e scontri a fuoco per le strade delle città. Macchine della polizia incendiate. Non è il bollettino di una zona di guerra, almeno come “normalmente” si intende, ma scene di un weekend di ordinaria violenza (quello dell’8 e 9 febbraio) in Messico. Il bilancio, secondo fonti giornalistiche, è di almeno 230 morti. Una delle vittime era un lavoratore giornaliero di soli 14 anni, ucciso insieme a un altro contadino da una mina fatta in casa scoppiata nel campo di limoni dove stavano lavorando a Buenavista, vicino a Tierra Caliente, nel Michoacán, Stato centrale del Paese dove negli ultimi mesi si sono concentrati gli attacchi con questo tipo di ordigni e conlanciabombe.Le narcocontinuano a uccidere contadini e militariI responsabili sono sempre gli stessi: i cartelli diin lotta fra loro in tutto il Messico.