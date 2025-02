Lanazione.it - Minacciato e picchiato in strada, politico finisce in ospedale. “Mi aspettava: un agguato”

Leggi su Lanazione.it

Manciano (Grosseto), 16 febbraio 2025 – Quando lo ha visto, lo ha anche: “Ti stavo aspettando, ora è la volta buona che ti ammazzo”. Poi lo ha spintonato e ha colpito con tre pugni al volto. Facendolo cadere a terra e causandogli la frattura del setto nasale. Tanto che è dovuta intervenire l’ambulanza che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’di Pitigliano. Da lì è stato trasferito a Grosseto per una visita approfondita con l’otorino. Il fatto è accaduto venerdì sera a Manciano, nel piazzale di fronte al cimitero. Protagonista, suo malgrado, Andrea Caccialupi, agente immobiliare di Manciano e assessore al Turismo e alle attività produttive del Governo Morini. Una vicenda, questa che lo ha fatto riflettere molto. “Si tratta di una storia personale e di lavoro – precisa – non riconducibile al mio impegno in politica.