Mina Settembre 4 ci sarà?

Lo straordinario successo della terza stagione non basta a garantire un futuro a, che si conclude questa sera su Rai 1 con una media di share finora del 24.8%. La serie con potagonista Serena Rossi saluterà il pubblico senza dare un appuntamento per il futuro, perchè per il momento il quarto capitolo non è stato confermato. Il che è strano, perchè in passato è sempre successo.La quarta stagione dinon è stata confermataI nuovi episodi hanno vistomessa un po’ in disparte, in favore dei casi di puntata e dei nuovi personaggi ai quali è stato dedicato molto spazio. Questo di per sé non significa nulla, perchè la serie potrebbe andare avanti anche puntando su un racconto corale, sfruttando la sua valenza sociale per mettere in scena altre storie che vedono coinvolti gli assistenti sociali.