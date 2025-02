2anews.it - Milleproroghe, da rottamazione a multe no vax: cosa prevede il decreto

Leggi su 2anews.it

Nelriaperti i termini per il pagamento delle cartelle esattoriali, mentre nulla da fare per il concordato preventivo. Si riapre la finestra dellaquater per chi aveva già aderito ma era decaduto per il mancato pagamento. Niente ulteriore rinvio invece per l’entrata in vigore dell’obbligo per le imprese di stipulare un’assicurazione contro gli eventi catastrofali. .