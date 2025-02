Juventusnews24.com - Milik Juve, siamo ai titoli di coda: sarà separazione in estate. E non partirà solo lui in attacco: l’incastro per la prossima stagione

di RedazionentusNews24, un'avventura aidiquella del centravanti polacco: ecco lo scenario in vista dellaannataIl calciomercatoè già al lavoro in vista della. L'obiettivo, secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è quello di rinforzare il reparto offensivo, che dovrà poi salutare Vlahovic e, entrambi in uscita.Il polacco, fin qui, ha accumulato zero minuti ied è ancora ai box per infortunio: da escludere che possa essere riconfermato. I bianconeri punteranno quindi alla permanenza di Randal Kolo Muani, oltre al dare l'assalto a Victor Osimhen, pupillo di Giuntoli dai tempi del Napoli.