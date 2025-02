Milano, la polizia vicina al killer della sparatoria di piazzale Gambara. Avrebbe agito per rabbia

Leggi su Open.online

L’agguato con cinque colpi di pistola calibro 38, sparati in una panetteria-pasticceria di, che ha portato all’uccisione di Ivan Disar, 49 anni ucraino, sposato con figli, e ferito gravemente l’autotrasportatore Pavel Kioresko, 26 anni, entrambi ucraini, non è qualcosa legato alla criminalità organizzata. Anzi, chi ha sparato lofatto più per, rancori passati e liti. Ne è convinta la Squadra Mobile che ha una pista solida e sta cercando di rintracciare in questo ore chi ha aperto il fuoco. La dinamica, il drink e poi l’ingresso dal panettiereAnche perché l’uomo haa volto scoperto e non mancano i testimoni che l’hanno visto vicino alla panetteria dato che laè successa all’orario dell’aperitivo e il negozio si trova accanto a una enoteca e davanti all’ingressometro.