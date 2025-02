Ilfattoquotidiano.it - Milano-Cortina, l’ira di Simico dopo il report sui ritardi: “Era già noto che alcune opere saranno avviate e finite dopo le Olimpiadi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La denuncia della rete di associazioni per la trasparenza “Open Olympics 2026” suinei cantieri ha suscitato la reazione di Infrastrutture), braccio operativo del governo nella realizzazione delleolimpiche. Le osservazioni degli analisti riguardano il fatto che a meno di un anno dall’inizio dei Giochi invernali solo il 10 per cento dei cantieri è concluso, mentre la metà non è neanche arrivato alla prima pietra, in 6 casi su dieci non c’è stata valutazione di impatto ambientale e un terzo dellesarà pronto a gare, da aprile 2026 a luglio 2032”. Mentre i Verdi chiedono che il ministro Matteo Salvini vada a riferire alla Camera su una situazione esplosiva,ha diffuso una nota.“Ildivulgato dalle associazioni induce a strumentalizzazioni inaccettabili.