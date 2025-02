Dailymilan.it - Milan, Zlatan Ibrahimovic: nessun litigio con Sérgio Conceição e su Rafael Leao… Le parole

Nel post partita di-Hellas Verona si è presentatoin conferenza, che ha parlato diLeao.Iltorna a vincere due partite in campionato, cosa che non succedeva da settembre. I rossoneri divincono una partita davvero complicata, il gioco continua a non convincere e i rossoneri ottengono i tre punti grazie alle giocate dei singoli.Nel post partita della sfida di San Siro, al posto diin conferenza stampa si è presentato. Una scelta dettata dal fatto che il tecnico portoghese era molto scosso per la scomparsa dello storico presidente del Porto. Lo svedese in conferenza stampa ha dato la massima fiducia nei confronti del tecnico portoghese, smentendo la presunta lite tra i due.Massima fiducia per Conceicao: quello che viene scritto sui giornali è tutto inventato, non è vero che ho litigato con Conceicao.