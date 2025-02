Calcionews24.com - Milan-Verona, polemiche su Jimenez: poteva essere espulso per questo episodio

Leggi su Calcionews24.com

L’analisi sull’operato dell’arbitro indi Serie A, con la possibile espulsione per Alex. Tutti i dettagli in merito L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli episodi arbitrali di. MOVIOLA– «Al 20? Valentini su Joao Felix, ma è troppo poco per il rigore. Poco dopo la mezzora Gimenez segna ma è .