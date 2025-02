Sport.quotidiano.net - Milan-Verona 1-0, Leao entra e cambia la partita: Gimenez ancora in gol

o, 15 febbraio 2025 – Tre punti pesanti. Sudati oltremodo, ma pesanti: -5 dal quarto posto. E più fiducia in vista del ritorno in Champions, martedì a San Siro, contro il Feyenoord. Ma ilsulle montagne russe, anche contro unarrivato ao con la peggior difesa del campionato e reduce dalle batoste con Atalanta (0-5) e Lazio (0-3).Conceiçao hato le carte in tavola, tenendo fuori Pulisic e, oltre a Pavlovic. Dentro Gabbia, Musah e Sottil al debutto dal primo minuto. Possesso, sì: 74% il dato finale. Ma nel primo tempo poco, troppo poco: 4 conclusioni tiepide, più un rigore in movimento divorato da Musah. Palla che arriva sulla tre quarti, intasatissima, veronese, per poi tornare indietro. Solo qualche guizzo di Joao Felix, comunque poco concreto. E conpoco connesso con la squadra.