Milan svolta improvvisa | arriva il rinnovo ecco le cifre

Ultimo aggiornamento 16 Febbraio 2025 13:28 di Giancarlo Spinazzolalail, svelate leLa vittoria contro il Verona ha dato ossigeno alche ha centrato la seconda vittoria in campionato, la terza nelle ultime quattro giornate. I rossoneri stanno risalendo piano la china e sono ora settimi in classifica con 41 punti, cinque in meno del quarto posto, ultimo utile per volare in Champions League.Ai rossoneri è bastato un gol di Santiago Gimenez che, di testa e tutto solo, ha raccolto l’invito di Rafa Leao che inizialmente partito dalla panchina è poi subentrato risultando determinante per i tre punti della squadra meneghina. Ilvuole ora proseguire la sua cavalcata verso le posizioni nobili della classifica per poter conquistare l’ambita posizione che di fatto è l’obiettivo minimo stagionale.