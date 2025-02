Dailymilan.it - Milan, Sérgio Conceição crede in Alex Jimenez: lo spagnolo entra e cambia la partita

Leggi su Dailymilan.it

Ildimolto in, loto ad inizio ripresa ed è risultato decisivo con una giocata da campione.Ilconquista tre punti d’oro in unanon disputata bene dai rossoneri.viene salvato ancora una volta dai cambi, gli ingressi di Rafael Leao ehannoto lae permesso ai rossoneri di accorciare in classifica su Atalanta e Lazio.Tra gli artefici della vittoria dela San Siro non si può non citare. Loto in campo con lo il piglio giusto e fornendo un assist da trequartista puro. L’ex Real Madrid continua a convincere il tecnico portoghese che punta molto su di lui.ha preservato Kyle Walker per il Feyenoord View this post on InstagramA post shared by Álex Jiménez (@