Rompipallone.it - Milan, nuovo ruolo per Leao: adesso c’è la conferma

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 16 Febbraio 2025 9:42 di Giancarlo Spinazzolal fuoriclasse portoghese pronto a cambiare veste nel sistema di gioco del mister connazionale Sergio ConceicaoIlsi prepara ad affrontare la sfida cruciale contro il Feyenoord con un importante interrogativo tattico: è meglio attaccare per ribaltare lo 0-1 dell’andata o gestire le energie per un’accelerazione nella ripresa? Sergio Conceição dovrà trovare il giusto equilibrio, sapendo che ogni decisione potrebbe influenzare il destino europeo dei rossoneri.La partita contro il Verona ha fornito indicazioni preziose. Il turnover effettuato dal tecnico non è stato casuale, ma strategico per preservare giocatori chiave in vista della Champions., Conceicao tenta la rimonta:partirà dall’inizio?Tra le novità, c’è anche ildi Rafael, il cui utilizzo è diventato un argomento centrale nelle ultime settimane.