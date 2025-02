Dailymilan.it - Milan, l’avvocato del Diavolo: Santiago Gimenez una certezza. Ora Sergiao la Champions League

Perdelè unaper ilma ora Sergio Conceiçao deve qualificarsi per laBuona la seconda dia San Siro. Nella prima partita aveva fornito un assist contro la Roma in Coppa Italia mentre in campionato su assist di Rafael Leao segna il suo primo goal nel suo nuovo stadio. E sono 2 in serie A in 2 partite.Leao in versione Altafini mi piace molto. Entra dopo non parte titolare e non fa polemica. Entra bene nella partita e l’azione del goal con i due ji-coinvolti intervallati da Leao è pura fantasia.Vincere aiuta a vincere si dice. Bene ora sotto con il Feyenoord. Imperativo passare il turno. Non è importante come: 4-3-3 o 4-2 e fantasia.Questoce la può fare. Questorimane maledettamente incompiuto.