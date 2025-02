Calciomercato.it - Milan, Ibrahimovic: “Abbiamo dominato, Leao fa sempre la differenza”

Il dirigente rossonero ha commentato il successo sugli scaligeri. Belle parole per i nuovi acquisti Gimenez e Joao FelixIlbatte di misura il Verona a San Siro. A decidere la sfida un gol di Santiago Gimenez su assist di, ad un quarto d’ora dal termine di una partita non eccezionale. Rossoneri probabilmente distratti dal match di ritorno di Champions League contro il Feyenoord: c’è da ribaltare la sconfitta di Rotterdam.Zlatana Sky Sport – Calciomercato.itAl termine della partita, al tecnico portoghese Sergio Conceicao colpito da un lutto, ai microfoni di ‘Sky Sport’ si è presentato Zlatan, che ha parlato così: “Mi aspettavo che Gimenez andasse bene, gli piace fare gol e in questa squadra i palloni in area arrivano. Poi non è facile venire in Italia da straniero e fare subito bene.