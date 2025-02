Rompipallone.it - Milan, arriva la fumata bianca per il rinnovo del big: cifre e dettagli

Nuove novità in casa delsul futuro del giocatore dove arriverà presto la firma. Di seguito riportateIlè sceso in campo contro l’Hellas Verona per la venticinquesima giornata di campionato. Partita terminata con la vittoria dei rossoneri per 1 a 0 grazie al gol del nuovoto Santiago Gimenez che ha sbloccato il match al settantacinquesimo minuto.Il Diavolo, felice per i tre punti della vittoria, deve però subito voltare pagina e concentrarsi sulla prossima partita in programma per martedì 18 febbraio alle ore 18.45 valida per il ritorno dei play-off di Champions League. La partita si svolgerà a San Siro e ildeve trovare la vittoria se vuole passare il turno dal momento che l’andate è finita 1 a 0 per il Feyenoord., pronto ildi MaignanIn casa rossonera non si lavora solo sul rettangolo verde, ma anche fuori dal campo.