Ilgiorno.it - Michelle Hunziker e Fabio Rovazzi insieme sul divano per la finale di Sanremo 2025. “Poi c’è l’Eurovision, ma chi lo presenta?”

Milano, 16 febbraio– Olly vince la 75esima edizione del Festival dicon il brano ‘Balorda Nostalgia’ e la canzone ci porta alSong Contest, che si svolgerà dal 13 al 17 maggio di quest’anno al St. Jakobshalle di Basilea in Svizzera. Sarà soddisfatto, che ieri sera, in una delle sue storie Instagram mentre guardava lain tv, si chiedeva chi fosse il più adatto a partecipare all’evento musicale europeo? Una domanda fatta anche per scherzare con, seduta sulaccanto a lui: “Perché poi c’è, chissà chi loquest’anno?”. E in quel momento la telecamera si sposta proprio sullatrice tv, che scoppia a ridere, perché è lei la prescelta della prossima edizione. Infatti, sul profilo social di, poco dopo, appare un video del momento in cui Carlo Conti annuncia il vincitore tra Olly e Lucio Corsi (secondo classificato, ndr) e lei scrive: “See yoiu in Basel” (“Ci vediamo a Basilea”),non sarà sola are visto che, come era accaduto per l'Eurovision del 2021 di Torino, sarà accompagnata sul palco da due colleghe, Sandra Studer e Hazel Brugger, svizzere come lei e pronte a rapre al meglio i valori di apertura, diversità, multilinguismo e senso di unione che definiscono la Svizzera.