Liberoquotidiano.it - "Mi vergogno, lasciatemi piangere". Lino Banfi crolla in lacrime in diretta: pubblico provato

Momento di commozione perche a Domenica In non è riuscito a trattenere le. È accaduto durante l'esibizione di Simone Cristicchi. Il cantante, reduce da Sanremo, è stato ospite di Mara Venier nella puntata del 16 febbraio. Qui ha cantato il brano Quando Sarai Piccola, che ha portato in gara e che è dedicato alla madre malata di Alzheimer. "Questo brano mi tocca personalmente e mi, ho 89 anni e", ha spiegato. "Sono riuscito a festeggiare 61 anni di matrimonio con mia moglie. Un giorno, mentre cominciava il dec, le stavo dando il cibo e mi ha detto ‘e se un giorno non ti riconosco più?'. Ho cercato di farla ridere, perché questo è il mio mestiere, e ho risposto ‘ci presentiamo e ci innamoriamo un'altra volta. Lei ha riso".ha infatti vissuto da vicino la malattia dell'Alzheimer con la moglie Lucia, scomparsa nel febbraio 2023.