Mi dicono quanto sia putrido | Kyrgios oltrepassa il limite con Sinner volano insulti pesanti

Nicktorna a infangare Jannik. Lo fa a modo suo: usando i social e addirittura coinvolgendo i suoi "colleghi" tennisti. "Ai tennisti della futura generazione. Dopo oggi ci si può dopare, solo ‘senza sapere'.", ha scritto su X riferendosi evidentemente alla vicenda di Jannik. Poi un altro postssimo: "Quindi eri innocente e ci hanno fatto credere che eri innocente, ma ora sei sospeso dal praticare questo sport? Rendilo sensato – scriveattraverso il suo profilo ufficiale -. Ho diversi giocatori nei miei direct (su Instagram ndr) chesia. Persino campioni del Grande Slam". Finito qui? No, nemmeno per sogno. In tanti infatti hanno ricondiviso le parole dell'australiano che subito dopo l'annuncio dell'accordo trae Wada aveva scritto: "Giorno triste per me che pratico questo sport da quando avevo 7 anni – si legge -.