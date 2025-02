Sport.quotidiano.net - Mezza maratona di Scandicci, foto e classifica

, 16 febbraio 2025 – Ventuno anni di corsa, ventuno anni di impegno per la legalità e la solidarietà. Ladi, organizzata dall’Asd Il Ponte, ha celebrato la sua 21ª edizione confermandosi non solo come evento sportivo di rilievo, ma anche come un simbolo di lotta contro le mafie e di sostegno alla comunità. Accanto alla gara principale, la manifestazione ha proposto anche la 10 km non competitiva “Corsa contro le mafie” e la 5 km “Passeggiata della Legalità”, eventi che hanno ribadito il messaggio forte lanciato dagli organizzatori: lo sport come strumento di riscatto e impegno sociale. Simbolico e significativo il pacco gara, che come ogni anno ha incluso un sacchetto di arance coltivate sulle terre confiscate alla criminalità organizzata. Ma il cuore pulsante della giornata è stato senza dubbio il grande gesto di solidarietà compiuto grazie alla raccolta fondi promossa dall’ETS Regalami un Sorriso e al generoso contributo di Claudio Casalini, socio del Ponte di