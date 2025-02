Liberoquotidiano.it - Meteo, Mario Giuliacci rivela quando finirà l'inverno: una sorpresa inaspettata

Ma l'può finire in anticipo? È questa una delle ipotesi avanzate dal colonnelloche su.it fa un'analisi attenta delle tendenze che ci aspettano nelle prossime settimane. "Nell'ultima settimana i modelli previsionali hanno proposto con insistenza la possibilità di un'irruzione sul nostro Paese di gelide correnti artiche tra il 20 e il 25 del mese, con scenari di possibili nevicate fino a quote molto basse, specie al Nord e regioni adriatiche", fa sapere. Poi però spiega la nuova tendenza e i segnali che arrivano: "La colata di aria gelida che i modelli fisico-matematici “promettevano” all'Italia ora sembra destinata a scivolare ben più a est, senza influenzare in modo apprezzabile gli scenarinel nostro Paese, che invece sarebbe interessato dalla risalita di un'area anticiclonica, con l'alta pressione a lambire la Penisola.