Liberoquotidiano.it - "Messa in dubbio la mia integrità morale": lo sfogo di Simone Cristicchi a Sanremo è un caso

"C'è stato qualcosina che mi ha non infastidito ma che non mi aspettavo, perché è statainla mia, e mi sembra strano perché io ho invece un percorso molto coerente, non ho mai strizzato l'occhio a nessuno, ho sempre lavorato nella purezza e nell'e nella pulizia di coscienza che penso di avere", afferma, vincitore del premio della Critica Mia Martini al 75mo festival di, replicando alle accuse che gli sono state mosse da alcuni in merito al suo brano 'Quando ero piccola' che affronta il tema della malattia mentale e dello stare vicino ai genitori anziani da parte dei figli. "Tutto il resto è un dono enorme e me ne vado con un senso di gratitudine nei confronti di Carlo Conti,perché è stato lui a scegliere il brano ed è grazie a lui che ora si può parlare di questo tema importante che credo coinvolga tutti noi", aggiunge