Ilfattoquotidiano.it - Messa a San Pietro senza il Papa, il cardinale Tolentino: “Preghiamo per lui”. Poi legge l’omelia scritta da Bergoglio per gli artisti

“Il nostro primo pensiero va aFrancesco“. In una basilica di Sanmezza vuota si è celebrata questa mattina laper il Giubileo degli. Il Pontefice è assente, sostituito dalPrefetto della Cultura, Joséde Mendonca, che ha aperto la celebrazione con un pensiero rivolto proprio a: “per la sua salute, ringraziamo la visione e il sostegno che lui ci offre sempre”.Francesco resta ricoverato al Gemelli per il terzo giorno: ha trascorso una notte tranquilla, riferiscono fonti del suo entourage all’Ansa, nella stanza dei Papi al decimo piano.è ricoverato da venerdì per accertamenti diagnostici e curare la bronchite che lo limita ormai da due settimane. Nonostante questo, non ha rinunciato a fare arrivare il suoggio agli, che celebrano il loro Giubileo.