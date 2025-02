Internews24.com - Mercato Inter, il retroscena a sorpresa: anche la Juve ci aveva provato a giugno! Occhio alla mossa di Giuntoli

Leggi su Internews24.com

di Redazione, illacidiin vista dell’estateIl tormentone deldi questa finestra invernale terminata da poco riguardava la possibile partenza di Davide Frattesi per via del malumore del calciatore. Sul centrocampista ex Sassuolo c’era il forteesse della Roma. Come svela Calcio.com,lantusfatto più di un pensierino sulla mezzala della Nazionale e non è escluso chepossa tornarecarica in estate.– «Il centrocampista italiano, arrivato nell’estate del 2023 all’tra grandi aspettative, sta vivendo una stagione fatta di alti e bassi. Le sue prestazioni non sono mai state negative, ma il suo impiego è stato molto più limitato rispetto a quanto si aspettasse.