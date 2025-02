Liberoquotidiano.it - Meloni è femminista ed esempio per le donne

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un'amica mi avvisa: guarda che nella rubrica di Francesco Merlo su Repubblica, “Posta e risposta”, si parla dite. Addirittura? In effetti è così. Merlo risponde a una lettera della storica della letteratura Mirella Serri che con me giorni fa ha partecipato a un dibattito su Radio Radicale a proposito di femminismo e femminismi. Serri sostiene che io avrei detto che«tanto da aver messo a capo del partito Arianna, guarda caso sua sorella. Femminismo o familismo di destra? A te l'ardua sentenza», conclude rivolgendosi a Merlo. Il quale ci aggiunge il suo: «Arianna governa per ius sanguinis, che non è di genere, non è, non è democratico, e non è neppure di destra». È possibile che Serri abbia usato la rubrica di Merlo per rimandare qualche lettore a un dibattito dove si è distinta per comizietti anti-, interrompendo più volte, lamentandosi del fatto che non c'era una clessidra per il minutaggio e che io parlavo troppo a lungo.