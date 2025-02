Oasport.it - Medvedev poco tenero con Sinner: “Se non saranno trattati anche gli altri come lui, sarebbe strano”

L’argomento fa discutere. Jannikha preso una decisione non semplice perché accettare l’accordo con la WADA ed essere squalificato per tre mesi dal massimo circuito internazionale non era parte dei programmi. Tuttavia, l’andamento della vicenda “Clostebol” e il desiderio soprattutto di Jannik di porre un freno a un caso che rischiava di protrarsi oltremodo hanno pesato nonsulla scelta.Di conseguenza, fino al 4 maggio,sarà ai box e potrà prepararsi per la stagione sulla terra rossa in maniera normale dal 13 aprile, dal momento che prima dovrà organizzarsi privatamente e senza il supporto di staff o di sparring partner tesserati. Una limitazione di nonconto per lui e vedremo in che modo si comporterà.Reazioni ce ne sono state alla notizia e il pensiero di Daniil, in conferenza stampa a Doha, è sicuramente interessante: “E’ un argomento su cui si può discutere per delle ore, è un argomento politico su cui tutti hanno un opinione.