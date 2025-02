Ilrestodelcarlino.it - Medici di base in rivolta: "Noi dipendenti Ausl?. Così assistere i pazienti sarà sempre più dura"

Problemi nel contattare il medico di famiglia con app, messaggi e chiamate. File in ambulatorio e zone del territorio, a partire da quelle montane, dove è difficile poter contare su un medico nelle vicinanze. I problemi per inon mancano. Ma attenzione: in un domani non troppo lontano, avvertono i sindacati deidi famiglia, tutto questo potrebbe essere ricordato con nostalgia. "Si discute del contratto nazionale che vorrebbe il medico diin convenzione, come accade oggi, ma disponibile a fare anche un numero di ore, da stabilire, presso le case di comunità. Con tutto quello che ne consegue", osserva Giulia Grossi, la segretaria provinciale del sindacato Fimmg. Ovvero: maggiore mole di lavoro per i dottori, meno tempo da dedicare ai. Una riorganizzazione che secondo Pietro Pesaresi, presidente riminese del sindacato Snami, sarebbe "poco fattibile.