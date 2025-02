Medici aggrediti a Roma, un arresto

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.37 Nuova aggressione ae infermieri in Pronto soccorso. E' successo all' ospedale 'Grassi' di Ostia, a. Un uomo di 59 anni ha colpito a calci e pugni duee tre infermieri.L'uomo, visibilmente alterato dall'alcol e noto alle forze dell'ordine, voleva visitare la madre degente, fuori orario. Al rifiuto dei sanitari li haed è stato arrestato dai Carabinieri per lesioni personali aggravate, interruzione di pubblico servizio, porto abusivo di armi.