Media | Nato e leader Ue a summit Ucraina

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.30 Al vertice sull'che il presidente francese Macron avrebbe intenzione di convocare per domani a Parigi sarebbero invitati il segretario generaleRutte, la premier Meloni, il cancelliere tedesco Scholz,il premier britannico Starmer e quello polacco Tusk. Lo riferisce il Guardian. L'incontro dovrebbe discutere dei tentativi Usa per escludere gli europei dai colloqui di pace, della posizione europea da adottare sulla futura adesione dell'allae di come offrire garanzie di sicurezza a Kiev.