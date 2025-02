Media | Netanyahu vuole allungare fase 1

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.02 Secondoisraeliani,sta cercando dila1 dell' accordo di cessate il fuoco oltre il 1° marzo e le 6 settimane decise, per riavere più dei 33 ostaggi pattuiti. Nella riunione del Gabinetto di sicurezza ieri,non ha dato l'ok all'ingresso a Gaza di 60mila case mobili per il ritorno degli sfollati, parte degli impegni per la1. Hamas, che per questo ha già accusato Israele di inadempienze, preme per passare alla2 e negoziare per fine della guerra per gli ostaggi rimanenti.