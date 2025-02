Oasport.it - Medagliere EYOF Invernali 2025: l’Italia è prima! Vinto il duello con la Francia

Leggi su Oasport.it

E’ andata in archivio la XVII edizione invernale dell’, il Festival Olimpico della Gioventù Europea, andato in scena a Bakuriani, in Georgia, anche se alcune gare si sono disputate a Batumi e nella capitale del Paese, Tbilisi.Ildell’edizioneè statodal, che ha conquistato 7 ori, 6 argenti e 3 bronzi, per un totale di 16 podi. Piazza d’onore per la, che però conquista 19 medaglie, ma con 5 ori, 9 argenti e 5 bronzi, mentre la terza posizione è della Svizzera, che colleziona 4 ori e 7 bronzi.#PaeseOABT.1Italia763162595193Svizzera407114Gran Bretagna30254Ucraina30256Polonia22047Norvegia21147Slovacchia21149Spagna210310Estonia141611Cechia133712Svezia122513Ungheria112414Austria111315Georgia100115Paesi Bassi100117Finlandia031418Germania013419Danimarca010119Slovenia010121Turchia002222Croazia0011#Totale373737111