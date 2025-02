Nerdpool.it - MCU: i 10 costumi più sottovalutati dell’universo Marvel

Leggi su Nerdpool.it

IlCinematic Universe ha sempre brillato per tanti motivi, ma uno degli aspetti più curati è sicuramente il design dei. Ogni eroe e villain ha ricevuto un look iconico, con alcune trasposizioni fedeli ai fumetti e altre reinterpretazioni che hanno saputo esaltare i personaggi senza esserne vincolati. Tuttavia, ci sono alcuniche non hanno ricevuto il riconoscimento che meritano. Ecco i diecipiùdell’MCU.Zemo – Falcon and the Winter SoldierQuando Helmut Zemo è apparso in Captain America: Civil War, molti fan hanno rinunciato a vedere il classico costume viola dei fumetti. Tuttavia, Falcon and the Winter Soldier ha stupito tutti, presentando un look fedele all’essenza del personaggio, pur rimanendo realistico. L’elegante cappotto con la pelliccia riflette la nobiltà della famiglia Zemo, mentre la maschera viola è un chiaro omaggio alla sua controparte cartacea.