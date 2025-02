Maximulta e chiusura per il topo morto nella cucina del locale

Leggi su Corrieretoscano.it

ROSIGNANO MARITTIMO – Unin unadi un ristorante costa una multa salata per i titolari e ladisposta assieme all’Asl. Nell’ambito della campagna dei carabinieri sulla sicurezza degli alimenti, i militari del Nas – Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno eseguito un’ispezione all’interno di un esercizio per la somministrazione di alimenti di una frazione del comune di Rosignano Marittimo.A seguito di un controllo per verificare il rispetto della normativa vigente e prevenire potenziali rischi per la salute pubblica, i carabinieri hanno rilevato la presenza della carcassa di un roditore all’interno di un’esca di cattura posta sulla pavimentazione della.Il controllo si è concluso con l’emissione di provvedimenti sanzionatori a carico del gestore responsabile per 2mila euro.