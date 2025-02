Bergamonews.it - Maximilien de Robespierre, il limite delle rivoluzioni ovvero della libertà

Bergamo. “Spogliare, atterrire, ed uccidere; indi uccidere, atterrire, e spogliare; e indi ancora atterrire, uccidere, e spogliare”. Con questa infilata di esortazioni ben poco ponderate, nel Misogallo di Vittorio Alfieri,si rivolge a Luigi XVI per spiegargli come avrebbe dovuto dominare i francesi. Ma quanto ildi Alfieri corrisponde al vero e quanto lo stessogrande storia può essere considerato un Ribelle?Da questo spunto, lanciato in apertura dal giornalista Max Pavan, ha preso il via la conferenza che il professor Luigi Mascilli Migliorini ha tenuto la mattina di sabato 15 febbraio al Teatro Donizetti. L’incontro era il quarto dell’edizione 2025Lezioni di Storia promosse dagli Editori Laterza in collaborazione con la Fondazione Teatro Donizetti e il sostegno di Cassa Lombarda.