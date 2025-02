Oasport.it - Matteo Arnaldi si ferma in semifinale a Delray Beach: vince Davidovich Fokina in due set

siinnel torneo ATP di. Sul cemento americano, il ligure (n.38 del ranking) ha alzato bandiera bianca al cospetto dello spagnolo Alejandro(n.60 del mondo) sullo score di 6-4 6-4 in 1 ora e 42 minuti di gioco. Una partita in cui, come spesso è accaduto in passato,non ha avuto ordine ed equilibrio nello sviluppo del suo tennis e anche nelle scelte fatte in campo. Ne ha approfittato lo spagnolo, che si giocherà il titolo contro il serbo Miomir Kecmanovic.Nel primo set entrambi i giocatori si costruiscono le loro chance per andare avanti di un break e in questa sorta di “scambio di cortesie” èil primo ad andare in vantaggio nel quinto game (3-2). Nell’ottavo gioco, però,conquista il contro-break a zero, sfruttando le difficoltà del suo avversario nella gestione dello scambio.