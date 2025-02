Sport.quotidiano.net - Massese Imperativo battere il Ponsacco. C’è da difendere il posto nell’area playoff

Il campionato non aspetta e ladeve obbligatoriamente recuperare il passo per centrare l’obiettivo di arrivare tra le prime cinque del girone. L’attuale quinto, condiviso in coabitazione con Viareggio e Pro Livorno Sorgenti, non può lasciare tranquilli gli apuani che hanno bisogno di riprendere una marcia più spedita per provare l’allungo decisivo. Nelle ultime due giornate la squadra allenata da Massimiliano Pisciotta ha inanellato soltanto un punto che fra l’altro è arrivato a seguito di un insoddisfacente pareggio interno contro la già retrocessa Cuoiopelli. La concentrazione di defezioni ha sicuramente influito in negativo in quest’ultimo periodo ma laha una rosa ampia, ulteriormente rinforzatasi nel mercato invernale, che deve riuscire a sopperire anche a determinate assenze.