Marta Donà la vera vincitrice di Sanremo | chi è e perché il suo ruolo è stato decisivo

Nell'ambiente discografico è lei latrionfatrice di2025, per il terzo anno consecutivo, come manager dell'artista che si porta a casa la vittoria del Festival., fondatrice nel 2011 della società di management LaTarma, è la manager di Olly, che vincitore di2025 con 'Balorda Nostalgia', ma anche di Angelina Mango e di Marco Mengoni, rispettivamente vincitori nel 2024 e nel 2023. Non solo, era anche la manager dei Maneskin quando vinsero Festival 2021 e l'Eurovision (poi, proprio all'indomani della vittoria, cambiarono management). Laureata in Scienze della comunicazione all'Università di Verona e nipote di Claudia Mori (la moglie di Adriano Celentano, ndr.), 42 anni,ha iniziato la sua carriera nel mondo musicale nel 2006 come addetta stampa, per poi entrare alla Sony Music nel 2009 come press agent.